Çarşamba'da park kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

Olay Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Otomobil park etme konusunda 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 46 yaşındaki Murat Aşar, 20 yaşındaki Alptuğbey Tekcan ve kardeşi 18 yaşındaki Göktuğbey Tekcan öldü, 26 yaşındaki Mustafa Salih Semercioğlu ise, ağır yaralandı. Yaralı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat Aşar, Alptuğbey Tekcan ve Göktuğbey Tekcan'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.





5 KİŞİ GÖZALTINDA



Olayla ilgili polisin yaptığı araştırmada 5 kişi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlğü'nde şüphelilerin sorgusu devam ederken, olayla ilgili firari olan 1 kişinin de arandığı belirtildi.





SON MESAJLARI SOSYAL MEDYADA: "CAN BAĞI, KAN BAĞI HEPSİ BİZDE"



Hayatını kaybeden Alptuğbey ve Göktuğbey Tekcan kardeşler son olarak 16 ve 17 Temmuz'da yan yana çekilmiş fotoğraflarını "Kardeşim, sırdaşım, avukatım... Can bağı kan bağı hepsi var bizde.. Rabbim birliğimizi bozmasın" yazısıyla bir sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarından paylaştıklarını belirtildi. Güvenlik güçleri olay yeri ve çeşitli işyerlerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatlı ve ruhsatsız av tüfeği ile 2 ruhsatlı tabanca bulunarak incelemeye başladı.