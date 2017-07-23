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Uludağ'da kaybolan çocuk buludu!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.7.2017 14:54 Güncelleme Tarihi: 23.7.2017 15:01
Uludağ'da kaybolan çocuk buludu!

Ailesi ile birlikte geldiği Uludağ'da dün kaybolan Yemen asıllı Katar vatandaşı 9 yaşındaki İbrahim Najib El Mansouri'yi bulabilmek amacıyla arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülürken, jandarma arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Uzman görevli tarafından Sarıalan bölgesinde uçurulan drone'dan çekilen fotoğraflar bilgisayarda büyütülerek, inceleme yapıldı

BULUNDU

Bursa Uludağ' da dün kaybolan Yemen asıllı Katar vatandaşıı İbrahim Najib El Mansouri kaybolduğu yerin 1 saat yürüme mesafesi uzaklığındra JAK timleri tarafından bulundu.Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

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Uludağ'da kaybolan çocuk buludu!
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