Van Gölü kıyısında halk plajı açıldı

İlçesinin Dilkaya Mahallesi'nde yapılan halk plajı için yaklaşık 2 ay hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, mahalledeki eski okul binasını, çevresinde ve sahil kısmında bazı çalışmalar yaparak sosyal tesise dönüştürdü. Tesiste kafe, kantin, dinlenme alanı, aileler ve kadınlar için özel bölümler bulunuyor.

Tesisin kıyısındaki yaklaşık 2 kilometrelik lagüne kum serildi. Kıyıda çevre temizliği yapan ekipler, sahili de yabani otlardan arındırdı. Tesis çevresindeki metruk binaları yıkan ekipler, yaklaşık 750 metrelik yolu da asfaltladı.

Edremit Belediyesince halk plajı için kano, şezlong, şemsiye, duş alma kabini, yüzen platform ve güvenlik bariyerleri satın alındı.

Halk plajının açılışı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ve protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle yapıldı.

Vali Zorluoğlu, açılış sonrası yaptığı konuşmada, Edremit Belediyesinin önemli bir projeye imza attığını belirterek, "Valilik olarak, kaymakamlıklar ve belediyeler olarak Van'ın merkezinin ve ilçelerinin uzun süredir beklediği, ihtiyaç duyduğu, vatandaşımızın özlemini çektiği bütün hizmetleri ve projeleri bir bir hizmete koyacağız." şeklinde konuştu.

"Botanik Park projemiz devam ediyor"

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiçekli de "İlçemiz hem bölgenin hem de Van'ımızın vitrini durumunda. Dolayısıyla biz de vitrine uygun bir perspektif çizerek ona göre projelere hayat veriyoruz. Bu kapsamda ilk olarak sahil bandını paylaştık ve ihalesi yapıldı. İnşallah 75 gün sonra Edremit sahil bandı halkımızın hizmetine sunulacak. Yine bu perspektifle tarihi Şamran Kanalımızın restorasyon çalışmasını başlattık ve DSİ Bölge müdürümüzle bunu yürütüyoruz. Yine bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz Botanik Park projemiz devam ediyor." diye konuştu.

Açılışa, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Van YYÜ Rektör Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, AK Parti İlçe Başkanı Halis Bayramoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nevzat İnanç, TÜRSAB Doğu Anadolu Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Semra Gümüş Gündüz, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş da katıldı.