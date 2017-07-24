Aç gözlü martı oltaya böyle geldi...

Mudanya ilçesinde balık yakalamak için oltasını denize atan amatör balıkçı, balığı çekmeye başladı. Balıkçının yakaladığı oltanın ucundaki balığı havadan gören martı, balığı yemek için denize hamle yaptı. Balığı yakalayan martı oltaya takıldı. Oltasını çeken balıkçı ise balık yerine çırpınan martıyı görünce oldukça şaşırdı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Oltasına takılan martıyı kıyıya çeken ve onu takıldığı iğneden kurtaran balıkçı, martıyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra onu özgürlüğüne kavuşturdu. Martının balıkçının oltasına takılma anı ve kurtarılması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.