Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Aç gözlü oltaya böyle geldi...

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.7.2017 11:43 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 11:57
Aç gözlü martı oltaya böyle geldi...

'da balıkçının oltasındaki balığı yemeğe çalışan , kancaya takıldı. Martıyı, balığını yemek isteği balıkçı kurtardı.

Mudanya ilçesinde balık yakalamak için oltasını denize atan amatör balıkçı, balığı çekmeye başladı. Balıkçının yakaladığı oltanın ucundaki balığı havadan gören , balığı yemek için denize hamle yaptı. Balığı yakalayan martı oltaya takıldı. Oltasını çeken balıkçı ise balık yerine çırpınan martıyı görünce oldukça şaşırdı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Oltasına takılan martıyı kıyıya çeken ve onu takıldığı iğneden kurtaran balıkçı, martıyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra onu özgürlüğüne kavuşturdu. Martının balıkçının oltasına takılma anı ve kurtarılması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aç gözlü martı oltaya böyle geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz