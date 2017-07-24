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nda mahsur kalan vatandaştan ilginç cevap

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.7.2017 10:22 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 11:10
Dere yatağında mahsur kalan vatandaştan ilginç cevap

’ta na inip mahsur kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan vatandaş, “Pisti temizlemek için indim. Çekmece gölünü de ben temizledim” dedi.

İlginç olay sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesin'de meydana geldi. Köprüden geçen vatandaşlar nda yarı çıplak bir adamın yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLARA BÖYLE SESLENDİ: YÜZELİM YA AYIP DEĞİL Mİ...

İndiği derede mahsur kalan adam kendisini seyreden vatandaşlara, "Yüzelim ya ayıp değil mi" diye bağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dere yatağına inerek vatandaşı mahsur kaldığı yerden çıkardı. Kurtarılan Z. Yıldırım'ın niye girdin sorusuna verdiği cevap ise herkesi şaşırttı. Z.Yıldırım, "Temizlemek için, pisti temizledim. Çekmece gölünü de ben temizledim" diye konuştu.

Dere yatağında mahsur kalan vatandaş: "Pisti, temizlemeye indim" dedi!



Kurtarılan şahıs ambulansla kontrol amaçlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Dere yatağında mahsur kalan vatandaştan ilginç cevap
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