Dere yatağında mahsur kalan vatandaştan ilginç cevap

İlginç olay sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesin'de meydana geldi. Köprüden geçen vatandaşlar dere yatağında yarı çıplak bir adamın yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLARA BÖYLE SESLENDİ: YÜZELİM YA AYIP DEĞİL Mİ...

İndiği derede mahsur kalan adam kendisini seyreden vatandaşlara, "Yüzelim ya ayıp değil mi" diye bağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dere yatağına inerek vatandaşı mahsur kaldığı yerden çıkardı. Kurtarılan Z. Yıldırım'ın niye girdin sorusuna verdiği cevap ise herkesi şaşırttı. Z.Yıldırım, "Temizlemek için, pisti temizledim. Çekmece gölünü de ben temizledim" diye konuştu.

Dere yatağında mahsur kalan vatandaş: "Pisti, temizlemeye indim" dedi!





Kurtarılan şahıs ambulansla kontrol amaçlı Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.