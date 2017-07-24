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Elektrik akımına kapılan öldü

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.7.2017 07:11 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 07:12
Elektrik akımına kapılan hamile kadın öldü

Karaman'da elektrik akımına kapılan yaşamını yitirdi, ameliyatla alınan bebeği yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, Larende Mahallesi Buğday Pazarı yakınlarında ikamet eden 17 yaşındaki uyruklu Vaed El Ahmet, banyodaki elektrikli şofbeni kapatmak isterken akıma kapıldı.

Kadının çığlıkları üzerine banyoya giden Vaed El Ahmet'in eşi ve yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vaed El Ahmet'in 7 aylık hamile olduğunu öğrenen doktorlar, kadının karnındaki bebeği ameliyatla aldı. Anne karnından çıkarıldığında kalbi atmayan ancak müdahalelerle hayata döndürülen bebek, servisinde kuvöze alındı. Bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Elektrik akımına kapılan hamile kadın öldü
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