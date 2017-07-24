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ile alınca yakalandı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.7.2017 15:10 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 15:25
Sahte para ile sigara alınca yakalandı

’nın Karacabey ilçesinde, ile alışveriş yapan zanlılar yakalandı. İstanbul’dan Karacabey’e 34 JD 3418 plakalı araçla gelen İ.S. (28) ve N.E. (25), büfeden sahte 100 vererek aldı

Büfeci paranın sahte olduğunu fark edip polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri Karacabey Boğaz yolunda bir benzinlikte şahısları kıskıvrak yakaladı. Kovalamacanın ardından yakalanan zanlıların yapılan üst aramasında çıkmazken, bin 225 para ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ise 22 adet sahte 100 TL, 19 adet sahte 100 TL'ler ile alındığı öğrenilen ele geçirildi. Şahısların İstanbul'dan Karacabey'e gelene kadar birçok iş yerine girerek sigara aldıkları öğrenildi. Şahıslar gözaltına alınırken, olay ile alakalı tahkikat başlatıldı.

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Sahte para ile sigara alınca yakalandı
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