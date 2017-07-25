Atatürk Havalimanı'nda vücut tarayıcı cihaz kullanımı başladı

Atatürk Havalimanı'nda montajı tamamlanan 10 vücut tarayıcısı kullanılmaya başlandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından alımı gerçekleştirilen 10 vücut tarayıcı cihazı, bugün itibarıyla hizmete girdi.





İnsan üzerinde tarama yapan ve elde edilen bilgileri ekran üzerinde gösteren cihazlar, dış hatlarda pasaport kontrolünden sonra, iç hatlarda ise güvenlik kontrolü yapılan bölgede bulunuyor.

Kontrol noktalarındaki ilk aramalardan geçen yolcuların, gerekli görülmesi halinde bu cihazlarda üzerleri taranıyor.