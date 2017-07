Dini nikahlı eşini öldüren sanık, şeker hastası olduğu belirterek savunma yapmadı

Davaya konu olan olay, geçtiğimiz 15 Haziran günü, Yıldız Mahallesi 206/23 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yıldır imam nikahlı olan 57 yaşındaki Mehmet Sabırlı ile 51 yaşındaki Dilek Mamalı arasında kıskançlık krizi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabırlı, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Mamalı'nın kalbine sapladı. Mamalı, aldığı bıçak darbesiyle ağır yararlanırken, Sabırlı durumu sağlık ekiplerine bildirdikten sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından evin içinde hareketsiz yatan Mamalı yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Sabırlı'yı kaçarken kısa sürede yakaladı. Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden emekli olan Mehmet Sabırlı'nın, yine aynı kurumda memur alan ve 15 yıldır imam nikahlı olarak yaşadığı Dilek Mamalı'yı bıçakladıktan sonra kaçtığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Sabırlı'nın ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık krizi yüzünden işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Olayı soruşturan savcı, hazırladığı iddianamesinde, sanık Mehmet Sabırlı hakkında 'kastan adam öldürmek' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açtı.



SANIK SAVUNMA YAPMAK İSTEMEDİ



İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Sabırlı, sanık avukatı Oğuz Çirim, öldürülen Dilek Mamalı'nın ağabeyi müşteki Mehmet Tacettin Mamalı, müşteki avukatı Eylem Mahanda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi katıldı. Sanık Mehmet Sabırlı şu an savunma yapacak durumda olmadığını söyleyerek "Şeker hastasıyım. Olaydan dolayı kendimi toparlayamadım. Savunma yapmak için ek süre verilmesini talep ediyorum" dedi.



AVUKAT EYLEM MAHANDA: "SANIK TASARLAYARAK CİNAYET İŞLEMİŞTİR'"



Müşteki olarak davaya katılan öldürülen Dilek Mamalı'nın ağabeyi Mehmet Tacettin Mamalı, "Sanıktan şikayetçiyim. Olaya ilişkin görgüm yoktur. Olaydan önce aralarında maddi yönden sıkıntıları vardı ancak büyük boyutta değildi. Sanık ile maktul 15 yıl önce tanıştılar. 5 yıl kadar arkadaştılar. Son 10 yıldır da imam nikahlı olarak birlikte yaşıyorlardı, aynı evde kalıyorlardı. Ben maktulün bir başka erkekle ilişkisi olduğunu duydum ancak görgüm yoktur. Hatta sanıktan bu ilişkiye kanıt sordum o da vermedi. Ancak eşime vermiş, eşim de silmiş" diye konuştu.

Müşteki avukatı Eylem Mahanda sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, "Sanık tasarlayarak cinayet işlemiştir. Olaydan birkaç ay evvel, maktulün çıplak fotoğraflarını ve başkalarıyla yazışmalarını bir flaş belleğe koyup yeğeni Meriç'e vermiş, 'Bana bir şey olursa bunu polise verirsin' demiş. Bize göre cinayet tasarlanarak işlenmiştir, nitelikli halden cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



''ALDATTIĞINI KABUL EDİYORDU''



Tanık olarak dinlenen Dilek Mamalı'nın yengesi Müjde Mamalı, "Olay tarihinden tahminen bir ay önce sanık bana bir flaş bellek verdi. Bakmamı istedi. Kendisini Dilek'in aldattığını söyledi. Ben de bu flaş belleğe baktım. Daha sonra da bu flaş belleği kırdım. Dilek'in konuşmalarının yer aldığı mesajları ve iç çamaşırlı resimlerini gördüm. Kendisine yakıştıramadığım için fazlada bakmadım. 2 Nisan 2017 günü sanık beni aradı, 'Dilek beni aldatıyor, gel benim elimden Dilek'i kurtar, keseceğim, elimde bıçak var' dedi. Ben de gittim evlerine. Sanık yoktu. Her ne kadar maktul o gün aldattığı hususunda herhangi bir şey söylemediyse de, genel olarak aldattığını kabul ediyordu" dedi.



DURUŞMA ERTELENDİ



Duruşma savcısı tanık beyanlarına bir diyeceklerinin olmadığına, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa savunma yapması bakımından talep ettiği üzere duruşma gününe kadar süre verilmesine, eksikliklerin giderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

