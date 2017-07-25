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Kuşlar için koru yaptırdı

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.7.2017
Kuşlar için koru yaptırdı

Yönetmen Kutluğ Ataman kendisini memleketi Erzincan’a adadı: Mimarlık ödülü kazanan evden sonra, kanatlı hayvanlar için 15 bin metrekarelik alanı kuş korusuna dönüştürdü

Yönetmen Kutluğ Ataman, bu kez filmleri ve sergileriyle değil, memleketi Erzincan'daki projeleriyle adından bahsettiriyor. Erzincan'da Mehmet Ali Bey Palanga'sındaki evinin kazandığı uluslararası iki mimari ödülle gündeme gelen Ataman, bu kez hayvanlar için proje hayata geçirdi. Ataman, Erzincan'da kurduğu çiftlikte 15 bin metrekarelik ormanlık alanı yaralanmış vahşi kanatlı hayvanların doğaya kazandırılması amacıyla "Palanga Kuş Korusu"na dönüştürdü. İçerisindeki sulak alanların ve göletlerin kuşlara zarar verebilecek diğer evcil hayvanlara kapatıldığı Palanga Kuş Korusu, Erzincan ve çevresindeki yerel hayvan kuruluşlarından gelen ya da kaçak av esnasında yaralanan kanatlı hayvanların yeniden hayata tutunması için ideal bir merkez haline getirildi. Palanga Kuş Korusu'na yeni projeler eklenmeye devam edecek.
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Kuşlar için koru yaptırdı
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