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: ’de yangın paniği! Tahliye edildi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.7.2017 14:48 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 15:04
Son dakika: AVM’de yangın paniği! Tahliye edildi

Başkent’te bir alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle içeride bulunan vatandaşlar dışarı çıkarılıyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İran Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde çok sayıda mağaza bulunan alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangını fark eden görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alışveriş merkezinin içinde bulunan vatandaşları tahliye etti.

Esnaflar da mağazalarını kapatarak dışarı çıktı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri yoğun duman bulunan alışveriş merkezindeki çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika: AVM’de yangın paniği! Tahliye edildi
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