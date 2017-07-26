Acılı anne böyle seslendi: Bizi üzmesinler

Kaza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 25 Temmuz'un ilk saatlerinde yaşandı. Eşi Halide Yasemin Erdem'le (33) birlikte kayınvalidesinde bulunan 15 aylık kızları Ceylin Umay'ı almak için Avrupa Yakasından Anadolu yakasına geçmek için otomobiliyle köprüye giren Buğra Erdem eşiyle tartışınca durup otomobilden indi. O sırada karşı yönden motosikletiyle gelen Barkın Bayoğlu(42) hızla Erdem'e çarptı. Erdem olay yerinde Bayoğlu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Barkınoğlu internette ilgiyle izlenen motosiklet test sürüşü ve eğitim videolarında "Altın Elbiseli Adam" olarak tanınıyordu.

Olayda yaşamını yitiren Buğra Erdem'in cenaze namazı Bahçelievler Ulu Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Altınşehir Mezarlığı'na defnedildi.

"KALBİNDE PİL VARDI"

Cenazeye katılan ve olay anında Buğra Erdem'in yanında olan eşi Halide Yasemin Erdem gazetecilere konuşmadı. Necla Oğuzoğlu üzüntüden evine giremediğini ve kız kardeşinde kaldığını, evinin her yerinin oğlunun hatırlarıyla dolu olduğunu söyledi. Necla Oğuzoğlu şunları anlattı: "Barkın'ın da 4 yaşında bir bebeği varmış. Barkın'ın da ailesinin başı sağ olsun. Onlara da Allah sabır versin. Benim yavrum hakkında ne olur sosyal medyada yanlış şeyler söylemesinler. Bizi üzmesinler. Çocuğumun kalbinde pil vardı. Herhalde fena mı oldu midesi mi bulandı bilmiyorum arabadan çıkmış. Çıkar çıkmaz kaza olmuş. Bacağı da kırılmış zaten. Motosiklet parçalamış çocuğu. İkisi de ölmüş. Eşiyle tartışıp tartışmadıklarını bilmiyorum."

"ÇOK ERKENDİ ÇOK"

Dayı Aslan Oğuz ise şunları konuştu: "Korkunç bir kaza. İki can kaybı oldu. Yeğenim kadar Barkın'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Benim içim Barkın için de yanıyor. Yazılan mesajlar yorumlar benim misli misli perişan etti. Maganda diyen var yeğenim için. Barkın kardeşimin de sevenleri biraz daha hassas davransınlar bizim de çocuğumuz gitti. Tanısalar oğlumuzu çok üzülürlerdi. Buğra olduğu ortamın neşe kaynağıdır. Dünyalar tatlısı bir bebişi var, o bebişe sahip çıkarak Buğra'yı yaşatacağız."

Cenaze bitiminde tabutuna dokunarak oğluyla vedalaşan anne Necla Oğuzoğlu "Gitmesen olmaz mıydı annem. Çok erkendi çok" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

'ALTIN ELBİSELİ ADAM' BARKIN BAYOĞLU'NUN CENAZESİNİ BABASI İLE ARKADAŞLARI ALDI

Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım sebebiyle duran trafikte eşiyle tartışıp araçtan inen Buğra Erdem'e motosikletiyle çarpmış, akılalmaz kazada iki genç de hayatını kaybetmişti.

Motosikletseverler tarafından internette ilgiyle izlenen motosiklet test sürüşü ve eğitim videolarının 'Altın Elbiseli Adam'ı Barkın Bayoğlu'nun cenazesi bugün öğle saatlerinde babası Mustafa Remzi Bayoğlu ve motorcu arkadaşları alındı.

Bayoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kerem Aydınlar Camisi'nden kılanacak namazın ardından toprağa verilecek.