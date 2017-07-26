Bakkallardaki "gizli eczanelere" polis baskını

Mersin'de, 2 bakkala düzenlenen operasyonda, gizli odalara saklanmış çok sayıda ilaç ile medikal malzeme ele geçirildi. Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda, bazı bakkalların, oluşturdukları özel odalarda ilaç sattıklarını belirledi.

Harekete geçen ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi 160. Cadde ile Hal Mahallesi 141. Cadde'de 2 Suriyeliye ait 2 bakkala operasyon düzenledi. Ekipler, bakkalın birinin arka bölümüne özel olarak yaptırılan raf görünümlü çelik kapıyı açtıklarında, eczanelerde satılan ilaç ve ürünlerle karşılaştı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Mersin Eczacılar Odası görevlileriyle yapılan incelemede, odada, çoğunluğu Suriye bandrollü, çeşitli markalarda çok sayıda ilaç, şurup, enjektör, tansiyon aleti ve medikal malzeme bulundu. Kullanılmış enjektörler de bulan ekipler, buralarda tedavi faaliyeti yürütüldüğünü tespit etti.

Diğer bakkala düzenlenen baskında da aynı tabloyla karşılaşıldı. Bakkalın tahta bir kapıyla ayrılan arka bölmesinde, kasanın yanı ve televizyonun altındaki dolapta çok sayıda ilaç ve medikal malzeme bulundu. Bazı ilaçların, bulgur, pirinç ve şeker gibi malzemelerin arkasındaki dolaplarda saklanması dikkati çekti.

İş yeri sahipleri gözaltına alındı, ilaçlara sağlık görevlilerince el konuldu.