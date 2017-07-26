Beşiktaş'ta yangın

Alınan bilgiye göre, Etiler Yanarsu Sokağı'nda 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın sırasında apartman sakinlerinden bazıları kendi çabalarıyla dışarıya çıktı. Apartmanın üst katında mahsur kalan 7 kişi, bir kedi ve bir köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aralarında yaşlıların da bulunduğu, dumandan etkilenen 7 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangının çıktığı dairede yüzü yanmış şekilde yaralı olarak kurtarılan kedinin veterinere götürüldüğü öğrenildi.