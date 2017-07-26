Dolandırıcı ordusuna büyük darbe

ADANA MERKEZLİ OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında, Adana merkezli Adıyaman, Ankara, Elazığ, Kırklareli, İstanbul, İzmir, Sivas ve Şanlıurfa illeri ile bu illere bağlı 6 ilçede kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları milyonlarca lira dolandıran çetenin olduğu belirlendi.



BİN POLİS KATILDI

Teknik-takibi tamamlayan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 9 il ve 6 ilçede bin polis eş zamanlı olarak 50 adrese şok baskın yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınan 36 kişi Adana'ya getirildi ve Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.