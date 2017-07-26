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Dolandırıcı ordusuna büyük darbe

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 12:16
Dolandırıcı ordusuna büyük darbe

merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 9 il ve 6 ilçe de yapılan operasyonda 36 yakalandı.

ADANA MERKEZLİ OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında, Adana merkezli Adıyaman, Ankara, Elazığ, Kırklareli, İstanbul, İzmir, Sivas ve Şanlıurfa illeri ile bu illere bağlı 6 ilçede kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları milyonlarca lira dolandıran çetenin olduğu belirlendi.

BİN POLİS KATILDI

Teknik-takibi tamamlayan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 9 il ve 6 ilçede bin polis eş zamanlı olarak 50 adrese şok baskın yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınan 36 kişi Adana'ya getirildi ve Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Dolandırıcı ordusuna büyük darbe
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