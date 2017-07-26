Karaman’da çok sayıda sikke ele geçirildi

Adıyaman'da merkeze bağlı Dereköy yolunda uygulama yapmakta olan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Köprülü Kavşak mevkisinde yolda yaya olarak yürümekte olan F.T.'den şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi.

Jandarma ekibinin yanına yaklaştığını gören F.T., araziye doğru hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından ekipler şahsı yakaladı. Kaçan şahsın üzerinde arama yapan ekipler, poşet içerisinde 291 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirdi. Ele geçirilen sikkelere el konulurken, F.T. gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Karaman Müze Müdürlüğüne teslim edilen sikkelerin yapılacak olan incelemeden sonra gerçek veya sahte oldukları belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.