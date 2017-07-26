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'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 06:24 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 06:24
Kütahya'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Kara (20) yönetimindeki 43 LB 268 plakalı otomobil, -Eskişehir karayolunun 27'nci kilometresinde, bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Kazada, otomobildeki Mustafa Korkut (19) ve Emre Yıldız (20) olay yerinde, sürücü Kara ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan Furkan Elçi (18) ise 112 ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yaşamını yitiren sürücü Kara ile Yıldız'ın Kütahya Açık Cezaevinde hükümlü olduğu, dün cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi.

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Kütahya'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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