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'de çekilen görüntüler yürekleri burktu

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 11:14 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 11:31
Taksim'de çekilen görüntüler yürekleri burktu

’de kullandığı iddia edilen gencin görüntüsü yürekleri yaktı. Gencin halini gören çevredeki vatandaşlar gence yardımcı olmak için seferber oldu.

İddiaya göre 'de bir genç kullandı. Bonzai maddesini kullanan genç kendinden geçti. Yanındaki arkadaşı onu ayıltmak için elinden geleni yaptı. Ancak genci ayıltmak mümkün olmadı.

Taksim'de uyuşturucu kullanan gençlerin üzücü görüntüsü

Bonzai içen genci arkadaşı kaldırıp götürmek istedi ancak onu da başaramadı. Çevrede durumu fark eden vatandaşlar gence yardım etmeye başladı. Elinde su şişesi olan vatandaşlar genci ayıltmak için bir süre uğraştı.

Biraz zaman sonra kendine gelmeye başlayan genç ile arkadaşı Taksim meydanında bulunan banklara giderek orada oturmaya devam etti. Gencin ibretlik görüntüsü ise kamera tarafından kaydedildi.

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Taksim'de çekilen görüntüler yürekleri burktu
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