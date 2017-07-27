Bodrum'a geldi, Müslüman oldu

Fransa'daki bir ilaç firmasında çalışan 47 yaşındaki Frederic Bau, Türk sevgilisi Gürhan Keskin'le tatil yapmak için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

İki hafta boyunca Bodrum'da tatil yapan İtalyan asıllı Fransız vatandaşı, ülkesine dönmeden önce dinini değiştirip Müslüman olmak için İlçe Müftülüğü'ne başvurdu.





Frederic Bau, müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu. 'Kenan' ismini alan Bau, "Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nu biliyorum ve kendisini seviyorum. Yarışlarını izlediğim, takip ettiğim biri. Bu nedenle ismi bana yakın geldi" dedi.