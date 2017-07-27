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'a geldi, Müslüman oldu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.7.2017 14:33 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 14:40
Bodrum'a geldi, Müslüman oldu

Tatil için 'a gelen İtalyan asıllı Fransız vatandaşı , Müslüman oldu.

Fransa'daki bir ilaç firmasında çalışan 47 yaşındaki , Türk sevgilisi Gürhan Keskin'le tatil yapmak için 'nın ilçesine geldi.

İki hafta boyunca Bodrum'da tatil yapan İtalyan asıllı Fransız vatandaşı, ülkesine dönmeden önce dinini değiştirip Müslüman olmak için İlçe Müftülüğü'ne başvurdu.

Frederic Bau, müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu. 'Kenan' ismini alan Bau, "Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nu biliyorum ve kendisini seviyorum. Yarışlarını izlediğim, takip ettiğim biri. Bu nedenle ismi bana yakın geldi" dedi.

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Bodrum'a geldi, Müslüman oldu
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