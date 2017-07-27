Bursa'da 300 bin lirayı gasp eden zanlı yakalandı

Bursa'da reklam ajansında çalışan 33 yaşındaki Havva Kormaz'ın bankadan çektiği 300 bin lirayı gasp edip kaçtıktan sonra yakalanan Gürcistan uyruklu 39 yaşındaki Ramazı J., "Kimsenin parasını gasp etmedim. Üzerimdeki para bana ait. Ülkemden buraya bebek kıyafeti almaya gelmiştim. Polisin görüntüde tesbit ettği kişiye benzeyebilirim. İnsan insana benzer. Suçsuzum tahliyemi istiyorum" dedi.



DHA'nın haberine göre, Bursa'da reklam şirketinde çalışan Havva Korkmaz, şirket ödemeleri için geçen Mart ayında Merkez Yıldırım İlçesi Davutdede Mahallesi'ndeki bir bankaya gitti. 300 bin lira çeken Korkmaz bankadan ayrılınca, iddiaya göre kendisini takip eden üç kişinin saldırısına uğradı. Korkmaz'ın elinde bulunan içinde para dolu çantayı alan 3 kişi, kiraladıkları taksiye binerek Kurtuluş Mahallesi Karaçeşme Sokak'ta izlerini kaybetmek için aracı ateşe verip farklı bölgelere dağıldı. Otomobildeki yangın söndürülürken polis, mobese kayıtlarından şüphelilerden birinin bindiği taksinin plakasını belirledi. Bu taksi daha sonra Orhangazi İlçesi'nde durdurdu. Polis, araçta bulunan Ramazı J.'yi gözaltına aldı. Araçta, para dolu çanta, bıçak ve çakmak tabanca ele geçti. Şüpheli ise, çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, olaya karışan Andei C. ile adı öğrenilemeyen bir kişi ise yakalanamadı.

"MASUMUM, MAĞDURUM"



Bursa 7'nci´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında 'Yağma' ve 'Mala zarar vermek' suçlarından toplam 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazı J.'nin yargılanmasına başlandı. Suçlamayı kabul etmeyen J., ülkesi Gürcistan'ta tekstil ticareti yaptığını anlatırken, "Bursa'ya bebek tekstili almak için param ile gelmiştim. Üzerinde bu para bulundu. Olay günü polis beni yakaladı. Suçsuz olduğumu söyledim kimse inanmadı. Kamera görüntüsündeki kişi bana benzeyebilir. İnsanın insana benzemesi kadar normal bir olay yok. Masumum, mağdurum, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.



Mahkemede ifade veren Hava Korkmaz ise, gasp edilen paranın tamamını geri aldığını belirterek sanıktan ve arkadaşlarından şikayetci olduğunu ifade etti. Dava, dosyadaki eksik evrakların tamamlanması içi ertelenirken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.