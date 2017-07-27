Kadıköy'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametinden Bostancı istikametine seyir halinde olan Yunus Özdemir'in (28) yönetimindeki 34 UL 5610 plakalı Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, sürücü Yunus Özdemir otomobil içerisinde sıkışırken, yolcu koltuğunda oturan Gökhan Çoban (40) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Göztepe eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan Gökhan Çoban da aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, itfaiye ekipleri, otomobilin çarptığı ağacı devrilme tehlikesi nedeniyle kaldırmak için çalışma başlattı. Vinç yardımıyla devrilen ağaç daha sonra elektrikli testereyle kesilerek kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.