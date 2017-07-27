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Giriş Tarihi: 27.7.2017 19:41 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 19:41
Kağıthane'de yangın!

İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağış sonrası 'de bir depoya düştü, çıktı

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Kağıthane'de yangın!
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