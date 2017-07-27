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Kağıthane'de yangın!
Kağıthane
'de
yangın
!
Giriş Tarihi: 27.7.2017
19:41
Güncelleme Tarihi: 27.7.2017
19:41
İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağış sonrası
Kağıthane
'de bir depoya
yıldırım
düştü,
yangın
çıktı
Detaylar geliyor...
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