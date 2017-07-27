Köpek gezdirme tartışmasında silahlar çekildi: 1 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde köpek gezdirme meselesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Olay gece 00.30 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Aktürk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı mahallede oturan iki kardeş Muhammet İ, Medet İ (22), ile komşuları Murat Durak (29) ve Ömer Durak (37) arasında köpek gezdirme meselesinden tartışma çıktı.

Sokakta köpeğini gezdiren Murat Durak, kendisine "Gece saatinde sokakta köpek mi gezdirilir" diyen Muhammet İ. ve Medet İ. adlı kardeşlerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Durak'ın abisi Ömer Durak da tartışmaya dahil oldu.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Muhammet İ, Medet İ, silahla iki kardeşe 7-8 el ateş etti. Yaralanan iki kardeş ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Durak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri de sokağı güvenlik şeridine alarak inceleme yaptı.

Sokak üzerinde Murat ve Ömer Durak kardeşlere isabet eden mermi kovanlarını toplayan polis ekipleri, saldırıdan sonra babalarıyla birlikte kaçan zanlıları arıyor.