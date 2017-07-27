Milli Piayango - Süper Loto çekiliş sonucu - 27 Temmuz 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 510'uncu hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 2, 3, 7, 8, 19 ve 27 oldu. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 943 bin 942 liralık büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 943 bin 942 lira 71 kuruşluk büyük ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 8 bin 264 lira 65'er kuruş, 4 bilen 4 bin 569 kişi 132 lira, 3 bilen 83 bin 68 kişi 12 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 207 bin 607 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, 1 milyon 595 bin 322 lira KDV, 891 bin 963 lira 40 kuruş da Şans Oyunları Vergisi olarak kamuya aktarılacak.