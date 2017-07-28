Daha güvenli daha konforlu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü
'nde 12 Haziran'dan beri sürdürülen bakım, onarım ve yapısal takviye işleminin yarısından çoğu tamamlandı. 4 kısma ayrılarak devam eden çalışmanın ilk iki bölümü tamamlandı ve üçüncü bölümde çalışmalar devam ediyor. Çalışma tamamlanınca köprü
sürücüler için hem daha güvenli hem daha konforlu bir hal alacak.
DEFORMASYON GİDERİLDİ
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ve proje uygulayıcılarından alınan bilgilere göre; asfalt, yalıtım ve genleşme derzi yenileme işlemleri trafiğe en az etki etmeye çalışacak şekilde devam ediyor. 3 şerit gidiş ve 3 şerit geliş yönünden oluşan köprü trafiği her aşamada, köprünün 2 şeridi trafiğe kapatılıp mevcut trafik akışı karşı yönden alınan ek şerit ile 2 gidiş ve 2 geliş olacak şekilde düzenlendi. Bu durum bazı zamanlarda trafiğin yoğunlaşmasına neden olabiliyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla toplam 36 bin 86 metrekare ana açıklıkta, 14 bin 580 metrekare yaklaşımlarda yüzey yenilenecek. Bu kapsamda mevcut asfalt sökülüp, altında bulunan yalıtım tabakası kaldırılarak genleşme derzleri söküldü. Yalıtım tabakasının altında bulunan çelik kısmın da yenilenmesinden sonra yeniden koruyucu tabakalar ve asfaltlama işlemleri gerçekleşti. Bu çalışmanın bir diğer önemi ise çelik tabakadaki bu zamana kadar oluşan birtakım paslanma ve çatlama gibi deformasyonlar giderildi. Koruyucu astar çekilen alanların ise uygulama sırasında çevresi kapatılarak yan şeritten geçen araçlara boya sıçraması engelleniyor. Asfalt çalışmasında kullanılan sistemle bundan sonraki asfalt yenileme çalışmaları da daha kolay olacak. İlerleyen yıllardaki çalışmalar bugün uygulanan sistem sayesinde daha kısa sürede bitecek.
DEPREME DAHA DAYANIKLI
Köprüde yapılan bir diğer önemli değişiklik ise genleşme derzleri oldu. Köprünün iki ucunda yer alan mevcut genleşme derzlerinin sökülüp yerine, 90 santimetre hareket kapasiteli yeni genleşme derzleri konuldu. Bu derzlerin hareket kapasitesi olası birçok depreme karşı köprüyü daha da güvenli hale getirdi. Ayrıca yeni derzlerin yapı şekli motosiklet kullanıcıları için de sürüşü daha güvenli hale getirecek. Araçların geçişinin de daha sessiz olmasını sağlayacak.