Daha ucuz diye aldılar, dolandırıldılar

Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresinin 6 aydan 2 yıla çıkarılması yeni bir dolandırıcılık türünü de gündeme getirdi. Gürcistan bağlantılı bazı kişilerin Antalya'da ucuz araba satın almanın cazibesine kapılan insanları dolandırdığı ileri sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre, mağdurların anlatımına göre, şebeke internet üzerinden ya da bazı aracılarla kurbanlara ulaşıyor. Türkiye'de pahalı olan otomobillerin Gürcistan'da ucuza satılmasının getirdiği avantajdan yararlanıp lüks araba kullanma hayaline kapılan kurbanlar Gürcistan'a gidip arabayı satın alıyor. Gürcistanlı birinin kefil olmayla gerçekleşen satışta ruhsat düzenlenip pasaporta işleniyor. Ucuz araç aldığına sevinen kişi Türkiye'ye geldiğinde yaşadığı sorunlarla kandırıldığını anlıyor.

İnternet kumpası

Dolandırılmaktan son anda kurtulan Antalyalı C.K., kurbanlarına internet üzerinden ya da yüz yüze arkadaşlık kurarak ulaşan çetenin yöntemini anlattı. Şebekenin parçası olarak geçici ikamet adreslerinde yaşayan kişilerin kendisini ikna etmeye çalıştıklarını belirten C.K., "Gürcistandakiler Antalya'da çalıştıkları birkaç kişiye gerçekten ucuz araba ayarlıyor. Bu kişiler kendilerine verilen arabayı vatandaşa gösterip, 'Biz bunu aldık, sen de beğendiğin arabayı üçte bir fiyatına alabilirsin. Aldıktan sonra tek yapman gereken 2 yılda bir Gürcistan'a giriş çıkış yapmak' diyorlar. Ama sonra sattıkları arabayı 'çalındı' diye ihbar ediyorlar" diye anlattı.