Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Fırtınanın simgesi haline gelen konuştu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.7.2017 14:49 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 14:53
Fırtınanın simgesi haline gelen simitçi konuştu

İstanbul'da dünkü şiddetli , dolu ve fırtına sırasında Taksim'den yansıyan bir görüntü çok konuşulmuştu. O görüntüde ekmek teknesini tutmaya çalışan bir vardı.

'nda dün akşam şiddetli ,dolu ve rüzgara karşı ekmek teknesi olan simit tezgahını tutmaya çalışırken görüntülenen kişi "o anları" bugün aynı noktada anlattı.

SAVAŞTAN KAÇIP GELDİ

deki tan kaçıp 3 yıl önce İstanbul'a geldiğini söyleyen Ali isimli genç "Tezgahı koruyordum uçmaması için, camların kırılmaması için tuttum. Vücudum çok acıyordu her tarafım acıyordu ama yapacak bir şey yok. Sonuçta ekmek kazanıyorum ben buradan. Tutmam lazımdı, bir yere kadar tuttum sonra kaçmak zorunda kaldım. Tezgah kırıldı şemsiye uçtu. Rüzgara karşı durmak çok zor anlatılacak bir şey değil" diye konuştu.

Hasar gören tezgahlarını tamir eden ve kestaneci bu sabah yeniden işlerine devam etti.


BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtınanın simgesi haline gelen simitçi konuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz