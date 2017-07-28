Hollywood yıldızları Ergüven’in filminde

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Karadeniz şehrinde yaşayan beş kız kardeşin öyküsünü anlatan 2015 yapımı "Mustang
" filmiyle adından bahsettiren yönetmen Deniz Gamze Ergüven, yine iddialı bir projeyle geliyor. Ergüven'in "Kings" adını verdiği yeni sinema filminde başrolleri dünyaca ünlü iki yıldız; Daniel Craig ile Halle Berry paylaşıyor. Çekimleri geçtiğimiz kış yapılan filmden Halle Berry'li kareler yayımlandı ve büyük heyecan yarattı. Amerika'daki "1992 Los Angeles Olayları" olarak adlandırılan dönemi konu alan film, taksi şoförlüğü yaparken Los Angeles polisi tarafından darp edilen siyahi Amerikan vatandaşı Rodney King'in yaşadığı mahkeme sürecine odaklanıyor. Prömiyeri eylül ayındaki Toronto Film Festivali'nde yapılacak Kings, yönetmenin İngilizce çekilen ilk filmi olması sebebiyle merak konusu olmaya devam ediyor. "Mustang" ile kazandığı uluslararası başarıyı bu filmde de devam ettireceği düşünülen Ergüven'in yeni filmi Kings'in gösterim tarihi ise henüz belli değil.
1992'de ne oldu?
ABD'nin Los Angeles kentinde polisler, durdurdukları araçtan inen Rodney King adlı siyahi genci feci şekilde dövdü. Mahkemenin polisleri beraat ettirmesi üzerine olay toplumsal bir protestoya dönüştü. Kontrolden çıkan olaylar sonucu 53 kişi öldü. Yeniden açılan davanın sonucunda iki polis mahkûm oldu, dördü görevden atıldı. Rodney'e de 3.8 milyon dolar tazminat verildi. Yaşananlar arşivlere "1992 Los Angeles Olayları" olarak geçti.