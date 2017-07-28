Uşak'taki silahlı kavga: Zanlı intihar etti

Alınan bilgiye göre, Aybey Mahallesi'ndeki bir evde geçen pazar günü gürültü nedeniyle çıkan kavgada, kardeşi Bülent Şal ile Yücel Yöntem'i öldürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Hakan Şal'ın saklandığı yer polis ekiplerince belirlendi.

Eve operasyon düzenleyen polis ekiplerin "teslim ol" çağrısı üzerine Şal, tabancayla intihar etti.

Şal'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aybey Mahallesi 3. Keser Sokak'taki bir evde 23 Temmuz'da gürültüden rahatsız olan komşular, evde bulunan Bülent Şal'ın ağabeyi Hakan Şal'ı arayarak rahatsızlıklarını iletmişti. Eve gelen Hakan Şal, kardeşi Bülent Şal ve arkadaşı Yücel Yöntem ile tartışmaya başlamıştı. Çıkan arbedede boynu kırılan Yücel Yöntem yaşamını yitirmiş, başından tabancayla yaralanan Bülent Şal ise kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti.