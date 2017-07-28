Türkiye'nin en iyi haber sitesi

satıcılarının "ana"sı yakalandı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.7.2017 13:31 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 13:42
Uyuşturucu satıcılarının anası yakalandı

'de sokak satıcılarına temin ettiği öne sürülen "Ana" lakaplı kadın gözaltına alındı

'de polisin düzenlediği operasyonda, sokak satıcılarına temin ettiği ileri sürülen "Ana" lakaplı kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

'ANA' OLARAK TANINIYOR

Polis, Zafer Mahallesi Ünallar Sokak'ta bir eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlar arasında "Ana" olarak bilinen Aysel U'yu (51) gözaltına aldı.

Evinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve 57 mermi ele geçirilen zanlının, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu satıcılarının "ana"sı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz