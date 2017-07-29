Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 29 Temmuz 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 81'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucunda bu haftanın kazandıran numaraları 22, 23, 26, 30, 40 ve 45 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen 1 kişi 1 milyon 639 bin 351 liralık büyük ikramiyeyi kazandı. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 639 bin 351 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 143 kişi 4 bin 827 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 810 kişi 66 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 134 bin 126 kişi 10 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatırdığı belirtildi.

Çekilişte 4 milyon 314 bin 82 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 715 bin 964 lira 41 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 958 bin 684 lira 91 kuruş aktarılacak.