5 araç birbirine girdi: 15 yaralı

İddiaya göre, Nurdağı-Gaziantep karayolu 3. kilometresinde meydana gelen kazada, 45 yaşındaki Mustafa K. yönetimindeki 01 EY 336 plakalı otomobil, Ökkeş Baba Türbesi kavşağına kontrolsüz girdi. Karşı istikametten gelen Ramazan E. idaresindeki 27 R 2327, Yaşar B. yönetimindeki 19 NB 844, Şıh Mehmet P. idaresindeki 27 BL 190 ve Yaşar Ö. yönetimindeki 63 B 6205 plakalı araçlar birbirine çarptı. Kazada, 5 aracın sürücüleri ve araçlarda bulunan 3 yaşındaki Gülsüm Ela B., Feride Ö., Sultan Ö., Davut Y., Fatma B., Hatice E., Ayşe Y., Buket B., Ayşe Ç. ve Zeynep P. yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu ise araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.