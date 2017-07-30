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5 araç birbirine girdi: 15 yaralı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.7.2017 17:01
5 araç birbirine girdi: 15 yaralı

’te 5 aracın birbirine girdiği kazada 15 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Nurdağı- karayolu 3. kilometresinde meydana gelen kazada, 45 yaşındaki Mustafa K. yönetimindeki 01 EY 336 plakalı otomobil, Ökkeş Baba Türbesi kavşağına kontrolsüz girdi. Karşı istikametten gelen Ramazan E. idaresindeki 27 R 2327, Yaşar B. yönetimindeki 19 NB 844, Şıh Mehmet P. idaresindeki 27 BL 190 ve Yaşar Ö. yönetimindeki 63 B 6205 plakalı araçlar birbirine çarptı. Kazada, 5 aracın sürücüleri ve araçlarda bulunan 3 yaşındaki Gülsüm Ela B., Feride Ö., Sultan Ö., Davut Y., Fatma B., Hatice E., Ayşe Y., Buket B., Ayşe Ç. ve Zeynep P. yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu ise araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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5 araç birbirine girdi: 15 yaralı
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