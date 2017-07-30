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'da sı: 6 yaralı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.7.2017 22:51
Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı

'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen da biri 2 aylık bebek 6 kişi yaralandı.

, akşam saatlerinde Kahta- karayolundaki Kuruçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Eyüp Kucak yönetimindeki 02 KK 798 plakalı hafif ticari araç ile Ömer Yoldaş idaresindeki 23 FN 922 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muhammed Demir, Tuncay Yoldaş, Aysel Yoldaş ve 2 aylık Mehmet Yoldaş isimli bebek yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı
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