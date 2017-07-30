Antalya'da 49 suçtan aranan kişi yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran E.U, internetten tanıştığı H.B. tarafından çantasının çalındığını ve çanta içerisinde ev ve araç anahtarı, araç ruhsatı, kimlik, ehliyet, cep telefonu ve 170 lirasının bulunduğunu belirtti. Kendisi adına bir telefon hattı açıldığını ve kredi kartlarıyla 6 bin 504 liraya telefon alındığını ifade eden E.U, şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu şüpheli, Hurma Mahallesi'ndeki ikametinin bulunduğu sitenin bahçesinde, Özbekistan uyruklu K.S. isimli kadınla beraber yakalandı.

53 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Yapılan inceleme sonucunda H.B. adıyla aranan kişinin, 49 suçtan aranan ve 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.A. olduğu belirlendi. A.A'nın üst aramasında komiser rütbesindeki H.B. adına düzenlenmiş sahte polis kimliği, sahte nüfus cüzdanı, H.B. adına hesap kartı, K.S'nin üzerinde ise S.B. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

A.A'nın evinde yapılan aramada da Denizli'den hemşire S.A'ya ait araç ruhsatı, Ankara'dan A.Y'ye ait kimlik ve E.U'ya ait çanta, ehliyet, anahtar, araç ruhsatı ve kimlik bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.