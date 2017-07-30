Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'de serinlemek için e giren bir kişi kayboldu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.7.2017 22:41
Bakırköy'de serinlemek için denize giren bir kişi kayboldu

'de serinlemek için e giren uyruklu (41) kayboldu. Deniz polisinin Hosseini'yi denizde arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Arkadaşlarıyla tatil için İstanbul'a gelen uyruklu , öğleden sonra Yeşilköy sahiline gitti. Burada üç arkadaşıyla e giren 2 çocuk babası Hosseini kıyıdan uzaklaştı. İyi yüzme bilen ve ülkesinde cankurtaran olarak görev yaptığı öğrenilen Hosseini denize açıldı. Uzun bir zaman geçmesine rağmen Hosseini'nin dönmemesi üzerine, arkadaşları sahildekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kıyıdan arama yaparken, olay yerine sevk edilen deniz polisi de deniz de arama yaptı. Yapılan aramalarda Hosseini bulunamazken havanın kararmasından dolayı denizdeki aramalara ara verildi. Aramaların yarın sabah sürdürüleceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy'de serinlemek için denize giren bir kişi kayboldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz