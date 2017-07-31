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Atatürk büstü saldırganı: Pişman değilim, rüyada tebliğ edildi

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 31.7.2017 12:00 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 12:38
Atatürk büstü saldırganı: Pişman değilim, rüyada tebliğ edildi

'nın 'nde, dün öğle saatlerinde Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan , güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Malbora'nın emniyetteki ifadesinde, pişman olmadığını ve rüyasında büste zarar verilmesinin tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi.

Dün, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da karşısında bulunan 'ndaki Atatürk büstüne çıkıp elindeki tahrayla zarar vermek isterken polis tarafından yakalanarak emniyete götürülen evli 2 çocuk babası 'nın ifadesi alındı.

Malbora'nın polise verdiği ifadede pişman olmadığını ve Atatürk büstüne saldırının rüyada kendisine tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Malbora, yoğun güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Polisin evine düzenlediği operasyonda cep telefonu, tablet ve bilgisayarına incelenmek üzere el konulan Malbora'nın sabıkasının bulunmadığı anlaşıldı. Ailesi ise, Malbora'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'nın 'nde, dün öğle saatlerinde Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan Mehmet Malbora, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

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Atatürk büstü saldırganı: Pişman değilim, rüyada tebliğ edildi
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