Batan fiber tekneyi kadın cesedi sandılar

Polisi alarma geçiren olay, saat 00.22 sıralarında Konyaaltı İlçesi Akdeniz Bulvarı Boğaçayı Mevkii'nde meydana geldi.
Serinlemek için denize giren vatandaşlar, suyun içinde bir kadın cesedi bulunduğunu belirterek polisi ardı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Vatandaşların gösterdiği yerde polis karadan, sahil güvenlik ekipleri denizden arama yaptı.
Yaklaşık 45 dakika boyunca arama yapan sahil güvenlik ekipleri, su içinde bulunan cismin kadın cesedi olmadığını, bir süre önce sahile yakın bölgede batan fiber tekne olduğunu ortaya çıkardı.