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Batan tekneyi kadın cesedi sandılar

Giriş Tarihi: 1.8.2017 08:10 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 08:10
Batan fiber tekneyi kadın cesedi sandılar

Antalya'da denizde kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, sudaki cismin ceset değil, bir süre önce batan tekne olduğunu ortaya çıkardı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 00.22 sıralarında Konyaaltı İlçesi Akdeniz Bulvarı Boğaçayı Mevkii'nde meydana geldi.

Serinlemek için denize giren vatandaşlar, suyun içinde bir kadın cesedi bulunduğunu belirterek polisi ardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Vatandaşların gösterdiği yerde polis karadan, sahil güvenlik ekipleri denizden arama yaptı.

Yaklaşık 45 dakika boyunca arama yapan sahil güvenlik ekipleri, su içinde bulunan cismin kadın cesedi olmadığını, bir süre önce sahile yakın bölgede batan tekne olduğunu ortaya çıkardı.

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Batan fiber tekneyi kadın cesedi sandılar
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