Birbirlerini de dolandırmışlar!

Telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, milyonlarca liralık vurgun yapan çete
nin çökertilmesi için geçen hafta Adana
merkezli 9 ilde operasyon yapıldı. Daha önceden belirlenen 50 ayrı adrese şafak vakti bin polisle şok baskınlar düzenlendi, aralarında çete liderleri Halil A., Ali B., Kenan T. ve Nihat A.'nın da bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı.
2 MİLYONU SON ANDA KURTARDI
Çetenin yaklaşık 500 bin liralık vurgun yaptığı belirlenirken, polisin düzenlediği operasyon sayesinde 2 milyon liralık dolandırıcılığın da engellediği ortaya çıktı. Dolandırıcılar son olarak Adana'da bir kadını arayıp, evdeki altınları bir poşete koymasını istedi. Ancak bu sırada polis operasyon yapınca dolandırıcılarla
kadın arasında telefon bağlantısı kesildi. Dolandırıcılarla bağlantısı kesilince kadının altınları emniyete götürüp, "Benden altınlarımı istemiştiniz" diye polise verdiği öğrenildi.
'O ADAM BİZDEN DEĞİLDİ'
Emniyette sorguları süren çete üyelerinin sadece vatandaşları değil, birbirlerini de dolandırdıkları ortaya çıktı. Çete liderinin, şehir dışına gönderdiği çete üyesini, dolandırdığı vatandaştan parayı alması için gönderirken, diğer yandan da aynı şehre gönderdiği başka bir çete üyesine paranın verilmesini sağladığı ortaya çıktı. Daha sonra "O adam bizden değildi. Neden paranın ona verilmesine engel olamadın ?" diyerek, kendi elemanını dolandırdığı, bununla da kalmayıp, kaybedilen miktar kadar para cezası kestiği belirlendi. Ayrıca çete üyelerinin, vatandaşların paralarını dolandırdıktan sonra, birbirlerine 'Parayı almadım, vatandaş inanmadı, geri vazgeçti' diyerek paraları kendi şahsi hesaplarına geçirdikleri de anlaşıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 39 kişi adliyeye sevk edildi.