Motosiklet yarışını kaybettiği arkadaşını öldürdü

Olay, dün gece Nizip-Gaziantep otoyolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. M.İ. ve Hüseyin Dağlı aralarında motosiklet yarışı yaptı.

Yarışma sonunda kazanan Hüseyin Dağlı ile bu duruma sinirlenen M.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.İ., yanındaki av tüfeğiyle Dağlı'ya peş peşe ateş edip kaçtı. Dağlı, otoyoldan geçen sürücülerin silah sesini duyması ve yerde yatan birini görmezi üzerine çağırılan ambulansla kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Dağlı, doktorların müdahalesine karşın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Dağlı'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Dağlı'nın ölüm haberini alan yakınları Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Dağlı'nın ölümüne yol açtığı öne sürülen M.İ.'nin yakalanması için jandarma arama çalışmasını sürdürüyor.