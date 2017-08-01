Suç makinesi, böyle yakalandı

Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 25 yaşındaki Y.K.'nın Kocanaip Mahallesi'nde olduğu ihbarını alan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Evin etrafında tertibat alan ekipler, içeri girdiklerinde, şahsın yatak odasında elinde tabancayla beklediğini gördü. Polislere tabancayı doğrultan Y.K. etkisiz hale getirildi.

Evde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 3 tüfek, 1 pala, 1 işkence topuzu ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Y.K. ekipler tarafından gözaltına alınırken, gerekli tahkikat devam ediyor.