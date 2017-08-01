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Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Giriş Tarihi: 1.8.2017 07:55 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 07:55
Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü öldü

KONYA'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen da motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki öldü.

, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde meydana geldi. ylönetimindeki 42 CSU 85 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Hafızoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yaya metrelerce ileriye fırlayarak ağır yaralandı.

Çevrede bulananların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Fatih Muhammet Akyıldız kaza yerinde yapılan ilk müdahale ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Akyıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nuh Naci Hafizoğlu'nun ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavi sürüyor. Hafızoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.
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Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü öldü
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