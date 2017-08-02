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70'lik çift hayatlarında ilk kez kutladı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 11:02 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 11:04
70'lik çift hayatlarında ilk kez doğum günü kutladı

’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Yakup Göl(75) ve Nesibe Göl(71) adlı , hayatlarında ilk defa kutlayınca gözyaşlarını tutamadılar.

Kartepe yaşayan Yakup ve Nesibe Göl adlı , 70 yılı aşan hayatlarında ilk kez kutlamanın mutluluğunu yaşadılar.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı çalışanları tarafından evde ihtiyaçları karşılanan çift, ekiplerin beraberinde getirdikleri doğum günü pastasını görünce gözyaşlarını tutamadılar. 75 ve 71 yaşlarındaki çift, kendilerine yardımcı olmak amacıyla evlerine gelen ekipler, yaşlı çiftin doğum günlerinin aynı aya denk geldiğini tespit edince sürpriz bir doğum günü hazırladılar.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Çiftin ihtiyaçlarını karşılamak için eve gelen ekipler, beraberinde getirdikleri pasta ile eve girerek çiftin doğum gününü kutladılar. Sürpriz karşısında önce şaşıran yaşlı çift, daha sonra pastaki mumlara üfleyerek ekiplere sarıldılar. Mumları üfleyerek söndürdükten sonra gözyaşlarını tutamayan Yakup Göl'ü ağlarken gören ekipteki görevliler ise Gök'e sarılarak mutluluğunu paylaştılar.

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70'lik çift hayatlarında ilk kez doğum günü kutladı
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