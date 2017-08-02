70'lik çift hayatlarında ilk kez doğum günü kutladı

Kartepe yaşayan Yakup ve Nesibe Göl adlı yaşlı çift, 70 yılı aşan hayatlarında ilk kez doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşadılar.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı çalışanları tarafından evde ihtiyaçları karşılanan çift, ekiplerin beraberinde getirdikleri doğum günü pastasını görünce gözyaşlarını tutamadılar. 75 ve 71 yaşlarındaki çift, kendilerine yardımcı olmak amacıyla evlerine gelen ekipler, yaşlı çiftin doğum günlerinin aynı aya denk geldiğini tespit edince sürpriz bir doğum günü hazırladılar.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Çiftin ihtiyaçlarını karşılamak için eve gelen ekipler, beraberinde getirdikleri pasta ile eve girerek çiftin doğum gününü kutladılar. Sürpriz karşısında önce şaşıran yaşlı çift, daha sonra pastaki mumlara üfleyerek ekiplere sarıldılar. Mumları üfleyerek söndürdükten sonra gözyaşlarını tutamayan Yakup Göl'ü ağlarken gören ekipteki görevliler ise Gök'e sarılarak mutluluğunu paylaştılar.