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una sıkışan kedi 'i birbirine kattı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 10:13 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 10:15
Araç motoruna sıkışan kedi E-5'i birbirine kattı

Otoyolu'nda seyir halinde giden bir sürücüsü dan kedi sesi geldiğini duyunca otoyolun ortasında aracını durdurdu.

trafiği durma noktasına gelirken sürücüsüne yardım eden motosikletliler kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İnsanlığın ölmediğini bir kez daha gösteren yi kurtarma operasyonu kask kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLETLİLER YARDIM ETTİ

E-5 otoyolu Cevizlibağ mevkiinde seyir halinde giden bir sürücü aracın undan kedi sesi geldiğini duydu. Aracını durduran sürücü diğer araç sürücülerinden yardım istedi. Ancak araç sürücüleri durmadan yoluna devam ederken sürücünün yanına dört motosikletli yanaştı. Hemen trafiği durduran motosikletliler aracı iterek yol kenarına çekti. Bu sırada otoyolda trafik bir süre durdu. Ardında aracın motoruna sıkışan kediyi kurtarma telaşı başladı. Aracın altına yatan motosikletliler kediyi kurtarmakta çalıştı.

Uzun uğraşlar sonrası kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Daha sonra araç sürücüsü kediyi otoyoldan uzak bir noktaya bıraktı. Araç sürücüsü motosikletlilere teşekkür ederek diğer sürücülerin durmamasına tepki gösterdi. E-5'te kediyi kurtarma çabası ise motosikletlilerin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç sürücüsü yardım istiyor. Diğer araç sürücüleri durmazken motosiklet sürücüleri duruyor. Aracı motosikletliler iterek yol kenarına çekiyor. Ardından aracın altına yatan vatandaşlar kediyi kurtarıyor. Araç sürücüsü ise kediyi kurtaran motosikletlilere teşekkür ederken diğer sürücülerin durmamasına tepki gösteriyor.

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Araç motoruna sıkışan kedi E-5'i birbirine kattı
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