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Otomobili bulunmayan emekliye

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 12:18 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 12:21
Otomobili bulunmayan emekliye OGS cezası

'ın Çerkezköy İlçesi'nde yaşayan otomobili bulunmayan emekli 'a otoyolda Otomatik Geçiş Sistemi () geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 57 lira 75 kuruş parası geldi. Bugüne kadar hiç otomobili olmadığını belirten Dalgıç, yanlışlığın düzeltilmesi için itirazda bulunduğunu söyledi.

Çerkezköy'de yaşayan emekli işçi 'a İstanbul Esenyurt ile Mahmutbey gişelerinde geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle toplam 57 lira 75 kuruş para sı makbuzu geldi. Dalgıç, işçi emeklisi olduğunu ve bugüne kadar da hiç aracı olmadığını belirterek, gelen para cezasına şaşırdığını söyledi. Adına gelen ceza makbuzunda ihlali yapan aracın 34 VB 0359 plakalı olduğunu belirten Dalgıç, böyle bir aracının da bulunmadığını kaydetti.

İTİRAZ ETTİ

Gelen cezanın kaldırılması için itirazda bulunduğunu belirten Mehmet Dalgıç, "Hiç aracı olmayanlara aracı varmış da geçiş yapmış ve ücret ödemedi diye başkasının üzerine tescilli olan araç üzerinden ceza kesilmesine bir anlam vermiyorum. Demek ki, bu hata ya da yanlışlık devamlı yapılıyor. Yaptığım araştırmada benim gibi böyle mağdur edilen çok sayıda kişinin olduğunu öğrendim. Bu konuda gerekli çalışma yapılarak vatandaşların mağduriyeti ortadan kaldırsın" dedi.
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Otomobili bulunmayan emekliye OGS cezası
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