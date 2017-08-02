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bebeğin akılalmaz ölümü

Giriş Tarihi: 2.8.2017 07:20
Suriyeli bebeğin akılalmaz ölümü

’ın Elbistan İlçesi’nde, başı beşiğin demirine sıkışan 7 aylık Meryem İsmail hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin ve çifti, sabah bebekleri Meryem'i kontrol ettiklerinde başının beşiğin korkuluklarına sıkıştığını ve hareketsiz olduğunu gördü. İsmail çiftçi, bebeği beşikten kurtarıp Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrolde iseMeryem İsmail'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüseyin ve İman İsmail çifti acı haberle sinir krizi geçirirken, minik bebeğin cansız bedeni otopsi için Malatya Kurumu morguna gönderildi.

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Suriyeli bebeğin akılalmaz ölümü
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