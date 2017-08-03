Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Olay saat 04.00 sıralarında, Kartepe Uzunbey Mahallesi'nde kağıt ve hurda toplayan ailelerin çadırlarının kurulu olduğu arazide meydana geldi. 2 çocuk babası Tugay Çelik, babası Murat Çelik ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre Tugay Çelik, babası Murat Çelik'e bıçak çekti. Bunun üzerine Murat Çelik aracında bulunan pompalı tüfeği alarak oğluna doğru bir el ateş etti. Tugay Çelik saçmaların kalbine isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

MISIR TARLASINDA SAKLANDI

Murat Çelik oğlunu öldürdükten sonra olay yerinin yakınında bulunan Mısır tarlasına girerek saklandı. Polis, Çelik ailesinin yakınlarının ifadesini aldı ve cinayeti işlediğini belirlediği Murat Çelik'i saklandığı tarlada yakaladı. Cinayette kullanılan tüfek de bulundu.

Gözaltına alınan Murat Çelik'in sorgusu sürüyor.