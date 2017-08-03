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'ta minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Giriş Tarihi: 3.8.2017 12:16 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 12:17
Zonguldak'ta minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

'ın Çaycuma ilçesinde bir minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. otomobil sürücüsü ile minibüsteki bir yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi kavşağında meydana geldi. S.T. idaresindeki 67 LV 942 plakalı otomobil ile R.K. idaresindeki 74 BA 499 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

otomobilin sürücüsü S.T. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ç. yaralandı. Minibüsün sürücüsü R.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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Zonguldak'ta minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
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