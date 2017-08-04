109 kilo doğdu şaşkına çevirdi

Kastamonu
'nun Seydiler ilçesinde Hacıkayalar
Mahallesi'nde hayvancılıkla
uğraşan Bayram Parçacıoğlu,
ineğinin sancılanması üzerine
veteriner hekim Birol Yürük'ü
aradı. Yürük, buzağının iri ve
çok büyük olduğunu belirleyerek
sezaryen operasyonu yapılmasına
karar verdi. Sağlıklı bir
şekilde buzağının doğumunu
gerçekleştiren Veteriner Yürük,
buzağının 109 kilo ağırlığında
dünyaya geldiğini belirleyince
şaşkınlığını gizleyemedi. Yürük,
"Normal bir doğumda buzağı
ortalama 25-70 kilogram arasında
olabilir. 109 kilo ağırlığında
canlı bir buzağı ile meslek
hayatımda ilk defa karşılaştım"
dedi. İşletme sahibi Bayram
Parçacıoğlu da, "50 yaşındayım,
şimdiye kadar ne duydum ne de
gördüm" diye konuştu.