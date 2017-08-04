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109 kilo doğdu şaşkına çevirdi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.8.2017
109 kilo doğdu şaşkına çevirdi
'nun Seydiler ilçesinde Hacıkayalar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Bayram Parçacıoğlu, ineğinin sancılanması üzerine veteriner hekim Birol Yürük'ü aradı. Yürük, buzağının iri ve çok büyük olduğunu belirleyerek sezaryen operasyonu yapılmasına karar verdi. Sağlıklı bir şekilde buzağının doğumunu gerçekleştiren Veteriner Yürük, buzağının 109 kilo ağırlığında dünyaya geldiğini belirleyince şaşkınlığını gizleyemedi. Yürük, "Normal bir doğumda buzağı ortalama 25-70 kilogram arasında olabilir. 109 kilo ağırlığında canlı bir buzağı ile meslek hayatımda ilk defa karşılaştım" dedi. İşletme sahibi Bayram Parçacıoğlu da, "50 yaşındayım, şimdiye kadar ne duydum ne de gördüm" diye konuştu.
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109 kilo doğdu şaşkına çevirdi
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