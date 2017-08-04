Müthişsin Mehmet!

Isparta'da 2011'de liseden mezun olan Mehmet Çilenger vasat bir öğrenciydi. "Ben kazanamam" deyip üniversite sınavına bile girmedi. Isparta'daki elma tarlasında babasına yardım etmeye başladı. Büyük şehirlerde daha çok para kazanırım diye il il dolaştı. Ancak hiçbir işte dikiş tutturamadı. Uzman erbaş olmaya karar verdi. Sağlık muayenelerinde renk körü olduğu anlaşılınca bu hayali de suya düştü.

Vatani görevini yapmak üzere Hakkâri'ye gitti. Komutanı, "Okumanın yaşı yok, zararın neresinden dönsen kardır" deyince ilk kez üniversite hayali kurmaya başladı.





2.5 AY SOKAKLARDA YAŞADI



Askerlik bitince memlekete döndü. Üniversite hayali devam ediyordu. Ancak ne elde vardı ne avuçta. 2016'da bir süpermarkette iş bulma umuduyla İstanbul'a geldi. İşe kabul edilmesi için hijyen eğitim belgesi alması gerekiyordu. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı halk eğitim merkeziyle tanıştı. Belge almak için gittiği merkezde üniversite hazırlık kursları olduğunu öğrendi, hemen kayıt yaptırdı. Kendine söz verdi üniversiteye kazanacaktı. Ancak ne kalacak bir yeri ne de cebinde parası vardı. Tam 2.5 ay boyunca gecelerini kütüphanelerde, sabahlarını parklarda geçirdi. Yoksulluğunu kimse anlamasın diye kılık kıyafetinin temizliğine hep dikkat etti. 2 pantolonu 3 gömleği vardı ama her zaman tertemiz dolaştı. Sabah namazından önce camilere gidip kirli çamaşırlarını yıkadı. Öğleden sonra kurslara katıldı. Akşamları 24 saat açık kütüphanelere gidip ders çalıştı, kafasını buradaki masalara koyup uyudu. Hiç kimseye durumunu anlatmadı. Öğretmenleri de kurs arkadaşları da Mehmet'in yaşadığı bu zor günleri çok sonra öğrendi. Kendisine yapılan hiçbir yardımı kabul etmedi.





FRANSIZCA BİLE ÖĞRENDİ



Mehmet Çilenger, Aralık 2016'da başvurduğu süpermarkette işe alındı. İlk maaşıyla kurstaki arkadaşlarına meyve suyu ve kurabiye getirecek kadar yüce gönüllüydü Mehmet... Arkadaşları, Kâğıthane'de Suriyeli mültecilerin kaldığı tek göz odalı, tuvaleti bile olmayan bir daire ayarladı. Çuvallardan yatak ve ders çalışma masası yaptı. Bu arada halk eğitim merkezindeki bir öğretmeninden Fransızca dersi de almaya başladı. İleri düzeye kadar geldi. Fransızca kitaplar okumaya bile başladı.



DÜNYAYA İSLAMI TANITACAK



Tam 9 ay boyunca hiçbir zorluğa yenik düşmeyip azimle çalışan Mehmet, üniversite sınavını dereceyle kazandı. İlk 2 bine giren Muhteşem Mehmet, tercihlerinin ilk sırasına yazdığı İbn Haldun Üniversitesi İlahiyat Bölümü'ne girmek için gün sayıyor. Mehmet, "İslamiyet bir ilim dini. İlim öğrenmek dinimizde farzdır. Tüm dünyada yanlış tanınıyor, eksik biliniyor. Üniversiteyi bitirip İslamiyet'i doğru bir şekilde tüm dünyaya tanıtmak istiyorum" dedi.