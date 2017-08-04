Yangında ölen 2 çocuğun cenazesi teslim edildi

Silifke
İlçesi Sayağzı Mahallesi'nde dün bir apartmanın 2'nci katında iddiaya göre elektrik prizinden çıkan yangın
da kurtarılamayan Durdu Yapal ve Hasan Umut Karakan hayatını kaybetti. Alışverişe giden ve arkadaş olan anneleri Sevgi Karakan ve Güney Yapal tarafından evde bırakılan küçük çocukların cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Birbirlerine sarılmış halde olan küçük çocukların cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün ailelerine teslim edildi. Cenazeler toprağa verilmek üzere Silifke'ye götürüldü.
GENÇ KIZ KURTARAMADI
Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, evi Sevgi Karakan ve Güney Yapal'ın kiraladığı, olay sırasında alışverişe giden kadınların çocukları 18 yaşındaki Ümmühan Yapal'a bıraktığı anlaşıldı. Genç kızın, alevleri fark edince yardım istemek için dışarı çıktığı ancak alevlerin bir anda yükselmesi nedeniyle çocukları kurtarmak için içeri giremediği bildirildi.